Лидер СДПГ Шольц о России и Украине: будущее ЕС зависит от сотрудничества с соседями

Лидер победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии, кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц охарактеризовал отношения Германии с Россией и Украиной и оценил в этом контексте будущее Европы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Шольца, будущее Евросоюза зависит от хорошего сотрудничества с соседними странами. Это, в свою очередь, будет зависеть от того, насколько хорошо все стороны воспримут дальнейший прогресс в интеграции Украины в состав Европы. Также, по словам политика, одним из наиболее важных пунктов для хорошего экономического сотрудничества является признание неприкосновенности границ.

Парламентские выборы в Германии состоялись в воскресенье 26 сентября. По итогам голосования победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получившая 25,7 процента голосов.

Шансы Шольца занять пост канцлера Германии политологи оценивают как средние. По мнению экспертов, ему потребуется один-два года на то, чтобы вжиться в роль политического лидера. За это время полицию главенствующей в Европе страны может попытаться занять французский президент Эммануэль Макрон, а Германия в свою очередь рискует потерять лидерские позиции.