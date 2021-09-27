В Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях после выборов в ФРГ

Песков: в Кремле рассчитывают на преемственность в отношениях после выборов в Германии

В Кремле внимательно следят за результатами выборов в Германии, а также рассчитывают на преемственность отношений. Надежду выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что выборы в крупнейшей стране Европы являются процессом, приковывающем к себе внимание всего мира. Песков добавил, что у Москвы и Берлина существуют разногласия. Однако проблемы, по его словам, необходимо решать посредством диалога. «Насколько мы понимаем, процесс создания коалиции будет длительный, сложный, поэтому будем смотреть дальше», — уточнил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Германия — крупный инвестиционный и торговый партнер России, поэтому Москва заинтересована в продолжении этих отношений.

Ранее стало известно, что социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва, которые прошли в стране 26 сентября. Согласно итогам голосования во всех 299 немецких округах, социал-демократы набрали 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 24,1 процента голосов. Разница между двумя партиями составила 1,6 процента.