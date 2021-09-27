Оценены шансы кандидата в канцлеры Германии на общеевропейское лидерство

Кандидату в федеральные канцлеры Германии от победившей на парламентских выборах Социал-демократической партии (СДПГ) Олафу Шольцу потребуется время, чтобы завоевать общеевропейское лидерство. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По мнению ученого, Шольц будет входить в роль политического лидера как минимум один-два года. «У него есть опыт работы и в партийных структурах, и в кабинете министров, но на общеевропейском уровне у него почти ничего нет, поэтому ему потребуется определенное время, чтобы завоевать авторитет», — оценил он.

Камкин отметил, что пока Шольц будет осваиваться, французский президент Эммануэль Макрон может попытаться занять лидерские позиции в Европе. При этом политолог указал, что у немецкого политика «хорошие шансы», так как у него есть все необходимые данные: достаточная харизма, напористость и умение быть непредвзятым технократом.

Ранее немецкий политолог Александр Рар предположил, что Германия может потерять лидерские позиции в Европе после ухода Ангелы Меркель с поста федерального канцлера. По мнению ученого, будущий канцлер от СДПГ Олаф Шольц будет находиться в более слабом положении, чем Меркель, так как за него проголосовали только 25 процентов избирателей. Он указал, что политику будет сложно освоиться и продолжить курс своей предшественницы.