В Совфеде прокомментировали результаты выборов в Германии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал результаты выборов в Германии, по его мнению, «все было ожидаемо». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Меркель привела ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы — прим. «Ленты.ру») к утрате почти половины голосов избирателей и к проигрышу социал-демократам, которых еще год назад никто в грош не ставил», — написал Пушков.

По мнению члена Совфеда, Ангела Меркель так долго «царила» в ХДС, что у партии не осталось лидеров, которые могли бы с ней конкурировать и ее заменить.

Опасно ставить либеральные принципы выше интересов безопасности граждан, написал член Совфеда. По его мнению, часть электората не простила Меркель волны беженцев со Среднего Востока. «Этот проигрыш не случаен. Таков финальный аккорд ее политической карьеры», — подытожил Пушков.

Ранее сообщалось, что более 60 процентов немцев захотели отправить в отставку с поста главы Христианско-демократического союза (ХДС) преемника Ангелы Меркель Армина Лашета после провала на выборах.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия может потерять лидерские позиции в Европе после ухода Ангелы Меркель с поста федерального канцлера. По его мнению, будущий канцлер от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц будет находиться в более слабом положении, по сравнению с Меркель, так как за него проголосовали только 25 процентов избирателей.