Альма-матер Меркель отказалась брать ее на работу после отставки

Университет Лейпцига отказался брать на работу канцлера Германии Ангелу Меркель после того, как она уйдет в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

В альма-матер канцлера заявляют, что Меркель не занималась своей научной карьерой с 1990 года. «С академической точки зрения со стороны Лейпцигского университета в настоящее время не рассматривается прием на работу госпожи доктора Меркель в контексте ее научных знаний (физики — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в письменном ответе учебного заведения.

Ангела Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета с 1973 по 1978 год. В 1986 году канцлер защитила диссертацию в центральном институте физической химии при Академии наук ГДР, и ей была присвоена степень доктора естественных наук. В 2008 году канцлер получила почетную докторскую степень Лейпцигского университета.

Ранее Ангела Меркель сообщила, что после отставки продолжит жить в своей квартире в Берлине. Она и ее супруг Йоахим Зауэр живут в квартире в самом центре немецкой столицы. Вокруг здания нет никаких ограждений, прилегающая территория полностью открытая. Политик жила в доме до того, как стала канцлером, и сохранила свою квартиру, заняв пост главы правительства. Она отказалась от переезда в служебное жилье.