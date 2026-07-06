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14:46, 6 июля 2026Силовые структуры

Уточнен статус матери погибшей пятилетней россиянки

Мать погибшего в Ачинске 5-летнего ребенка разыскивают как без вести пропавшую
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мать пятилетней девочки, которую нашли без признаков жизни, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, статус женщины — пропавшая без вести. У нее психическое расстройство, она наблюдается у специалистов.

27 июня жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушла из дома и исчезла. В полицию обратился супруг, он рассказал, что женщина сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — она шла одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи. Причина произошедшего уточняется.

Ранее сообщалось, что в МВД предупредили об ответственности за агрессию к семье в Туве после штурма дома из-за пропавших детей.

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