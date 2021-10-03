Россиянам заявили об отсутствии планов массово закрывать школы из-за COVID-19

Глава Минпросвещения Кравцов: локдауна в системе образования из-за коронавируса не будет

Минпросвещения России не планирует массово закрывать школы из-за пандемии коронавируса. Локдауна в системе образования не будет, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова в воскресенье, 3 октября, приводит ТАСС.

Он отметил также, что российские регионы должны сами принимать решение о закрытии образовательных учреждений из-за COVID-19 с учетом эпидемической обстановки. По словам министра, это возможно «только в случае крайней необходимости».

На данный момент, по его словам, закрыты менее 0,1 процента школ.

По данным на 3 октября, за последние сутки в стране выявили 25 769 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 586 536.