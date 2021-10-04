В Дагестане суд рассмотрит дело бандитов Басаева о нападении на республику

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела двоих жителей Ставропольского края Расула Майлубаева и Загира Якубова, обвиняемых в нападении на Дагестан в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантам дела вменяется целый ряд статей УК РФ: 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж»), 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих»). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Верховный суд Дагестана для рассмотрения по существу.

По данным СКР, обвиняемые в 1999 году добровольно вступили в банду Басаева и Хаттаба и вместе с остальными боевиками численностью не менее тысячи человек совершили вооруженное нападение на военнослужащих, обеспечивавших безопасность на территории Ботлихского района Дагестана, в период с 7 по 24 августа 1999 года. Террористы были вооружены автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34.

