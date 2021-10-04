В Британии допустили историческое повышение налогов

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что допускает повышение налогов в стране, передает Sky News.

Комментируя возможный рост на девять процентов единого социального налога, который является обязательным платежом в рамках национального страхования, министр указал, что не стал бы отрицать такой возможности. «Люди должны знать, что мы хотим вкладывать больше денег в социальное обеспечение», — отметил Риши Сунак. Также Ассоциация местного самоуправления сообщала, что налоги придется поднять из-за более высоких затрат на уход за престарелыми, инвалидами и людьми с хроническими заболеваниями.

При этом налоговое бремя Великобритании сейчас находится на исторически высоком уровне, перспектива дальнейшего увеличения платежей может снизить реально располагаемые доходы британцев на фоне роста затрат на энергию и продукты питания. Лидер палаты общин и член Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг также заявил, что налоги в стране достигли своего предела.

Ранее правительство Великобритании уже сообщало о повышении налога на фонд заработной платы и налога на дивиденды, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения и реформировать систему соцобеспечения. Для национального страхования налог на заработную плату и на дивиденды уже со следующего года вырастет на 1,25 процента. Ожидается, что это принесет 36 миллиардов фунтов (49 миллиардов долларов) в течение последующих трех лет.

Однако одного лишь повышения налога для национального страхования будет недостаточно, предупреждает Ассоциация местного самоуправления. Новый налог не сможет полностью покрыть затраты на социальную помощь на следующие три года, и муниципальные советы в Британии столкнутся с дополнительными расходами, чтобы поддерживать работу служб на прежнем уровне. При этом дополнительные расходы могут появиться на фоне вынужденного повышения зарплат, которое вызвал дефицит рабочей силы из-за выхода страны из Евросоюза (ЕС) и последствий пандемии.