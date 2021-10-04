Власти Индии выплатят компенсации за каждую смерть из-за COVID-19

Власти Индии выплатят компенсацию в размере 50 тысяч рупий (674 доллара) за каждую смерть от COVID-19. Об этом сообщает BBC-News.

Теперь родственники умерших от коронавируса могут получить выплату в течение месяца после подачи заявления. Она будет начисляться сверх сумм, выдаваемых правительством по разным благотворительным схемам.

Такая помощь стала доступна индийским гражданам после постановления Верховного суда. Орган признал, что каждый, потерявший родных, имеет право на компенсацию в соответствии с индийскими законами о ликвидации последствий стихийных бедствий.

На данный момент в Индии официально зарегистрировано более 447 тысяч смертей от COVID-19. Однако эксперты считают, что от пандемии могли погибнуть в 10 раз больше людей. Исследователи пришли к разным оценкам после изучения показателя избыточной смертности.

Правительства индийских штатов, обязанные выдавать выплаты, заявляют, что это станет сильным ударом по бюджетам субъектов. Они призывают федеральные власти взять на себя расходы и выделить средства из государственного бюджета.

В июле стало известно, что число смертей в ходе пандемии коронавируса в Индии может оказаться в десять раз больше официальных данных. По данным исследователей Центра глобального развития США, в период с января 2020-го по июнь 2021-го в Индии умерли на 3-4,7 миллиона человек больше, чем обычно. Предполагается, что большую часть смертей вызвало заражение коронавирусом. В отчете отмечено, что точное число погибших в результате осложнений COVID-19 невозможно подсчитать, но оно больше обнародованных данных.

В свою очередь в Индии ответили, что центральное правительство не имеет отношения к целенаправленному занижению показателей смертности. «Если и есть заниженная отчетность, то это зона ответственности штатов, а не правительства. Мы только лишь собираем данные от штатов и публикуем их», — отметил министр здравоохранения и благосостоянии семьи Мансух Мандавия.