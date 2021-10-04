Глава МВД Колокольцев заявил о высоком уровне коррупции среди гаишников

Количество коррупционных преступлений и злоупотреблений в ГИБДД остается высоким. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД, передает ТАСС.

По его словам, этот уровень преступности среди сотрудников не снижается, несмотря на принимаемые меры. Тем не менее, отметил глава МВД, невзирая на имиджевые потери для ведомства, он настаивает на продолжении борьбы с недобросовестными сотрудниками.

Впрочем, большинство сотрудников ГИБДД являются настоящими профессионалами, считает Колокольцев. В качестве примера он привел доблестные поступки сотрудников полиции в Перми и Воронежской области, где ими были задержаны особо опасные преступники.