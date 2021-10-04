Украинским учителям предложили «понять учеников-трансгендеров»

В Николаеве разместили билборды с призывом к педагогам «понять учеников-трансгендеров»

На улицах Николаева разместили билборды с призывом к украинским педагогам «попробовать понять» учеников нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом пишет местный портал «Никвести».

По данным издания, социальную рекламу разметила организация «Содружество родителей TERGO (с латинского — тыл — прим. «Ленты.ру»)». Плакаты предлагают учителям пройти курсы толерантности, чтобы научиться взаимодействовать с представителями ЛГБТ в школьной среде.

«Ваш ученик трансгендер? Попробуйте его понять. Пройдите курсы толерантности на сайте», — гласит текст на билбордах. В других объявлениях от той же организации размещены призывы понять геев и лесбиянок. Реакции образовательных организаций или местных властей на эти призывы пока не последовало.

Ранее украинские националисты неоднократно нападали на представителей нетрадиционной ориентации и выступали против ограничения их дискриминации. В июле они атаковали «рейв-митинг» ЛГБТ-активистов возле офиса президента Украины, а в июне вышли на протестную акцию против «гендерной диктатуры» и принятия закона, предусматривающего наказание за предвзятое отношение к секс-меньшинствам.