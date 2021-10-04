МЧС проведет проверку систем оповещения по всей стране

МЧС России 6 октября проведет проверку готовности систем оповещения во всех регионах страны. Об этом сообщает «Российская газета».

«С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты). Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сообщили в ведомстве.

Россиянам также посоветовали предупредить своих соседей и близких о предстоящей учебной тревоге, чтобы никто не распространял панику и не испугался.

Проверки системы оповещения в регионе проходят регулярно. Ранее это делали 3 марта.