«Почта России» опровергла слухи о выходе на IPO

Пресс-служба «Почты России» опровергла слухи о намерении компании выйти на IPO в 2023 году, пишет ТАСС. О таких планах компании ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии фирмы до 2030 года.

Материалы по теме Токсичный миноритарий. Новый виток в деле Natura Siberica Подождать до весны. Рестораторы должны разобрать летние веранды до 15 ноября

«Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компанией не рассматривается. Стратегия "Почты", включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет», — утверждают представители «Почты России». В компании ознакомились со статьей «Ведомостей» и заявили, что указанные в ней материалы «содержали маловероятный сценарий деградации коммерческой функции». По словам представителей пресс-службы, эти материалы не были приняты в работу ни руководством, ни советом директоров «Почты России».

О возможном выходе компании на IPO «Ведомости» рассказали 3 октября. Газета заявила, что компания столкнулась с риском дефолта по обязательствам и решила разместить свои акции для привлечения средств. Согласно приложению к стратегии, в противном случае фирме пришлось бы просить о дотациях от государства на 500 миллиардов рублей. Обсуждение планов по выходу на IPO подтвердил член комитета по стратегическому планированию АО «Почта России» Александр Хинштейн в разговоре с «Ведомостями». По его словам, один из сценариев развития компании предполагал привлечение средств, чтобы осуществить масштабное обновление инфраструктуры.

