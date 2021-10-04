«Почта России» опровергла слухи о выходе на IPO

Пресс-служба «Почты России» опровергла слухи о намерении компании выйти на IPO в 2023 году, пишет ТАСС. О таких планах компании ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии фирмы до 2030 года.
«Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компанией не рассматривается. Стратегия "Почты", включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет», — утверждают представители «Почты России». В компании ознакомились со статьей «Ведомостей» и заявили, что указанные в ней материалы «содержали маловероятный сценарий деградации коммерческой функции». По словам представителей пресс-службы, эти материалы не были приняты в работу ни руководством, ни советом директоров «Почты России».
О возможном выходе компании на IPO «Ведомости» рассказали 3 октября. Газета заявила, что компания столкнулась с риском дефолта по обязательствам и решила разместить свои акции для привлечения средств. Согласно приложению к стратегии, в противном случае фирме пришлось бы просить о дотациях от государства на 500 миллиардов рублей. Обсуждение планов по выходу на IPO подтвердил член комитета по стратегическому планированию АО «Почта России» Александр Хинштейн в разговоре с «Ведомостями». По его словам, один из сценариев развития компании предполагал привлечение средств, чтобы осуществить масштабное обновление инфраструктуры.