В «Почте России» предрекли исчезновение шуток про скорость доставки посылок

Заместитель гендиректора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин предрек исчезновение шуток про скорость доставки посылок. Он рассказал в интервью РИА Новости, что вскоре шутить про это станет немодным.

«За несколько лет мы сделали большой рывок с точки зрения модернизации инфраструктуры, и это не только склады, но и транспорт, система планирования, системы управления сетью», — сказал он.

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Также Скатин добавил, что компания постоянно занимается модернизацией логистики, и по средним показателям по доставке в некоторых городах работает лучше рынка. «На самом деле, косвенным показателем качества является то, что те, кто сейчас шутит про "Почту", постепенно сами становятся объектом иронии. Многие люди получают позитивный опыт работы с "Почтой" и думают: "И чего он пошутил?" Этот перелом в сознании, когда шутить про "Почту" станет немодно, уже близок», — заверил топ-менеджер.

Наиболее пристальное внимание, по словам Скатина, компания уделяет именно критическим замечаниям, поступающим через колл-центр, социальные сети и мессенджеры.

В августе директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева заявила, что эксперимент по доставке «Почтой России» отечественного вина может привести к улучшению его качества для потребителей. По ее словам, в магазине зачастую нарушаются температурный режим и нормы освещения, которые необходимы, чтобы вино не испортилось. При этом в случае заказа по почте покупатель получит товар непосредственно из места, где его хранили правильно.