Умер один из создателей космического корабля «Прогресс»

Советский и российский военачальник Алексей Шумилин умер на 86-м году жизни

Герой Социалистического Труда Алексей Шумилин умер в Москве в возрасте 85 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

«В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке, Герой Социалистического Труда Алексей Александрович Шумилин», — говорится в сообщении госкорпорации. Соболезнования близким Шумилина выразили руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сотрудники организации.

В сообщении Роскосмоса говорится, что Алексей Шумилин принимал участие более чем в 500 запусках первых спутников, кораблей-спутников, исследовательских космических аппаратов, пилотируемых космических аппаратов. Шумилин является одним из создателей автоматического грузового корабля «Прогресс», принимал участие в осуществлении космических программ «ЭПАС», «Интеркосмос».

Алексей Шумилин награжден Орденом Ленина, орденом «Трудового Красного Знамени», также он Герой Социалистического Труда и лауреат Государственной премии.

В апреле 2019 года Роскосмос отправил транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11» по сверхкороткой схеме. По расчетам специалистов, корабль после старта долетел до МКС за 3 часа 24 минуты.