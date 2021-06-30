«Роскосмос» допустил сближение «Прогресса МС-17» с фрагментом Falcon 9

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17», направляющийся к Международной космической станции (МКС), может сблизиться со спутником Starlink 1691 и фрагментом ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX, сообщает «Роскосмос», ссылаясь на данные Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

В госкорпорации допускают, что грузовой корабль и спутник 2 июля в 00:32 по московскому времени сблизятся на расстояние около 1,5 километра. Уточняется также, что сближение «Прогресс МС-17» и фрагмента Falcon 9 может состояться через три минуты на расстоянии 0,5 километра.

Ракета «Союз-2.1а» с «Прогресс МС-17» запущена с Байконура 30 июня в 02:27 по московскому времени.

Стыковка грузового корабля с МКС намечена на 2 июля в 04:02 по московскому времени.