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Запущенный с Байконура «Прогресс МС-17» вывели на орбиту

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Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Запущенный с Байконура транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» вывели на орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, что сближение «Прогресса МС-17» с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка корабля с модулем «Поиск» запланирована на 2 июля, в 04:02 по московскому времени.

Корабль доставит на станцию 470 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов баллонов с кислородом, около полутора килограммов сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке.

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