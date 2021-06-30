Запущенный с Байконура «Прогресс МС-17» вывели на орбиту

Запущенный с Байконура транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» вывели на орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, что сближение «Прогресса МС-17» с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка корабля с модулем «Поиск» запланирована на 2 июля, в 04:02 по московскому времени.

Корабль доставит на станцию 470 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов баллонов с кислородом, около полутора килограммов сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке.