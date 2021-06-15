Глава НАСА впервые пообщался с Рогозиным по телефону

Глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что впервые пообщался с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным по телефону 15 июня. Об этом он рассказал на слушаниях в сенате США, посвященных обсуждению финансирования космического ведомства. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что посетил Международную конференцию по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге, после чего побеседовал со своим российским коллегой.

В разговоре с главой «Роскосмоса» Нельсон призвал помнить, что «две страны, хотя имеют сложности на Земле, с 1975 года сотрудничают и не только взаимодействуют, но работают и живут вместе в космосе».

Рогозин в ходе конференции GLEX-2021 сообщил, что руководители космических ведомств России и США договорились о проведении первой очной встречи осенью 2021 года «на одной из международных конференций в одной из солидных стран».

Ранее глава НАСА назвал уникальным сотрудничество России и США в космосе и заявил, что оно не должно прекращаться. По словам Нельсона, российские работники космической отрасли хотят продолжать сотрудничать с американскими коллегами. Он заверил, что поговорил на эту тему с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.