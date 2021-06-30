Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2» с кораблем «Прогресс МС-17» с Байконура. Трансляция велась на сайте «Роскосмоса».

Ракета стартовала в в 2.27 по московскому времени на 31-й площадке космодрома Байконур. Стыковка к российскому сегменту МКС запланирована на 2 июля, она должна пройти в 04:02 по московскому времени.

«Ракета «Союз-2.1а» успешно вывела грузовой корабль на околоземную орбиту!», — отмечается в сообщении госкорпорации.

Ранее сообщалось, что корабль доставит на станцию 470 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов баллонов с кислородом, полторы тысячи килограммов сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке.