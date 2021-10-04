Миллиардер раскритиковал популярный способ спасения планеты

Основатель и бывший глава горнодобывающей компании Fortescue Metals Group австралийский миллиардер Эндрю Форрест раскритиковал популярный способ спасения планеты. Как пишет The Guardian, бизнесмен назвал бесполезной систему улавливания и хранения углеродных выбросов (carbon capture and storage или ССS) — по его словам, она «не срабатывает 19 раз из 20».

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Правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном спонсирует проекты по улавливанию и захоронению выбросов. Министр энергетики Ангус Тейлор объявил 30 сентября, что на исследования, разработку центров ССS и определение мест геологических хранилищ власти выделили 250 миллионов долларов из госбюджета. Однако Форрест считает подобные траты неэффективными. Предприниматель привел в пример предприятие Chevron CCS на газовом месторождении Gorgon в его родном штате Западная Австралия — за первые пять лет работы оно не смогло сократить выбросы углекислого газа на запланированные 80 процентов.

Миллиардер добавил, что для компенсации выбросов углекислого газа и удержания роста средней температуры на планете на отметке двух градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня установок CCS будет недостаточно — поэтому человечество имеет полное право относиться к ним скептически. «Анализ Международного энергетического агентства показывает, что глобальные выбросы углекислого газа планируют сократить вдвое за счет технологий, которые еще не готовы к широкому внедрению», — сказал Форрест.

Представитель Всемирного фонда дикой природы в Австралии Дермот О’Горман (Dermot O’Gorman) поддержал точку зрения Форреста. Эксперт признал, что технология, в которую активно вкладывались миллиардеры на протяжении десятилетий, сейчас терпит неудачу. О’Горман видит спасение от глобального потепления в переходе на «зеленый» водород (получаемый с помощью энергии из возобновляемых источников) — в будущем он должен стать гораздо дешевле обычного.

В июле технологию улавливания и хранения углерода поставили под сомнение и экологи, опрошенные CNBC. Эксперты считают, что CCS замедляет переход к возобновляемой энергетике. Кроме того, при высоких затратах у таких предприятий очень низкая рентабельность.