Британцы рассказали об удаче России и глупости Запада

Британцы высказали мнение по поводу разлада, который возник между западными странами, преследующими национальные интересы, и оставили комментарии к статье в издании Times.

Автор публикации Мэттью Сайед рассказал, что США и европейские государства начали ставить личные выгоды выше коллективной безопасности. По его словам, это ведет к нравственному упадку западной цивилизации. Колумнист указал на наличие лиц, желающих ослабить «альянс свободных наций», в который он включил Евросоюз, Великобританию и Соединенные Штаты. По мнению журналиста, Москва и Пекин наблюдают за этим и «ликуют». Сайед подчеркнул, что единства Запада больше нет.

Читатели согласились с мнением автора. «Через каких-то четверть века Германия станет российским вассалом», — предположил пользователь под ником DeltaKilo. «Запад радостно попадает в ловушку России и Китая», — заявил Offkey. «Единства Запада больше не существует. Китай и Россия поверить не могут западной глупости и своей удаче», — подчеркнул Troubled World. «Китай и Россия не просто ухмыляются, а еще и тычут Запад носом в содеянное», — обвинил юзер под ником Mikkey.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию и Китай в объединении против Запада. Он напомнил, что недавно глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И и министры заявили, что хотят укрепить техническую независимость от западных стран.