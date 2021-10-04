Девушка надела короткие шорты на свидание и оказалась в реанимации

Американка едва не умерла в больнице из-за инфекции, вызванной короткими шортами, которые она надела на встречу с парнем. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Жительница штата Северная Каролина Сэм (Sam) объяснила, что решила надеть на свидание с новым возлюбленным шорты с завышенной талией, которые частично оголяли ее ягодицы. Отмечается, что на протяжении восьми часов нижнее белье впивалось в кожу девушки, поскольку из-за чересчур маленького размера шорты слишком плотно прилегали к ее телу.

По словам блогерши, на следующий день она начала чувствовать боль в области ягодиц, после чего ее общее состояние ухудшилось. Тогда героиня материала обратилась в больницу, где врачи прописали ей антибиотики от предполагаемой кожной инфекции. Однако лекарства не помогли и она снова отправилась в медицинский центр, оказавшись в реанимации.

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В конечном счете медики диагностировали у девушки сепсис и флегмону — острое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки, причиной которых стали обтягивающие шорты. «Я провела неделю в реанимации. Доктора говорили, что, скорее всего, им придется отрезать воспаленную часть моей задницы. К счастью, операции удалось избежать», — заключила она.

Публикация Сэм стала вирусной и набрала больше восьми миллионов просмотров. Зрителей напугал ролик американки, о чем они принялись писать в комментариях. «Я в шоке, выкину такие шорты», «Не знала, что впивающиеся в кожу вещи могут быть такими опасными», «Мне страшно за свою жизнь», «Хорошо, что ты вылечилась!» — высказывались пользователи сети.

В ноябре 2020 года «впивающийся в кожу» комбинезон стал трендом благодаря соцсетям. Речь идет о костюме популярного бренда Fashion Nova, который покупатели прозвали wedgie («впивающийся в кожу») из-за его кроя: упомянутая вещь плотно прилегает к телу, особенно в области ягодиц.