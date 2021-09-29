Женщина застряла в новом комбинезоне Zara и вернулась в магазин за помощью

Женщина застряла в костюме Zara из-за заевшей молнии и поехала в магазин за помощью

Женщина застряла в комбинезоне Zara, попала на видео своей дочери и прославила ее в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница Изабель Робинс (Isabel Robins) разместила ролик, на котором рассказала о ситуации, произошедшей с ее матерью. Покупательница приобрела бирюзовый комбинезон с узорами испанского массмаркетового бренда Zara. Во время домашней примерки молния, расположенная на спине нового наряда, заела, из-за чего героиня материала застряла в костюме.

Тогда женщина приняла решение вернуться в магазин, чтобы обратиться за помощью к сотрудникам. На кадрах видно, как консультант бутика пытается расстегнуть комбинезон. В финале ролика ему удалось это сделать, после чего мать Робинс переоделась в другую одежду

Публикация стала вирусной и набрала 242 тысячи просмотров и больше шести тысяч лайков. Юзеры оценили поступок женщины в комментариях под публикацией. «Какая же легендарная леди», «Я умерла», «Я бы сделала то же самое», «У тебя очень гламурная мама!», «Молнии на одежде Zara просто ужасны», — высказывались они.

Ранее в сентябре женщина застряла в узком платье и рассмешила пользователей сети. Пользовательница соцсети Мэнди (Mandy) поделилась роликом, на котором она пытается снять наряд через голову, находясь в доме одна. На кадрах видно, что вещь застряла в области груди.