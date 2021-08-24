Кольцо сломало палец девушке во сне и прославило ее в сети

Девушка уснула с кольцом на большом пальце и на утро попала в больницу

Девушка уснула с кольцом, во сне украшение сломало ей большой палец, на который было надето, однако прославило ее в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница с никнеймом positivami опубликовала на своей странице ролик, в котором рассказала о произошедшем инциденте. Она объяснила, что проснулась утром с отекшим пальцем и предприняла множество попыток снять туго прилегающее кольцо. На кадрах видно, как молодой человек героини материала обматывает ее посиневший палец ниткой, чтобы удалить украшение.

После таких действий палец распух еще сильнее, поэтому девушка отправилась в больницу. Врачам также не удалось снять кольцо, и они приняли решение распилить его. «Наконец, спустя полтора часа кольцо удалили, однако рентген показал, что у меня перелом пальца», — подписала видео пострадавшая. В финале ролика девушка призвала зрителей снимать украшения перед сном.

Публикация стала вирусной и набрала 4,5 миллиона просмотров и 737 тысяч лайков. Пользователи сети выразили слова поддержки в комментариях. «Сочту это за знак, поскольку я регулярно сплю со множеством колец», «Однажды мне разрезали кольцо в течение трех часов», «Теперь я никогда не усну с кольцами», «Мне очень жаль, что это с тобой произошло. Надеюсь, сейчас все хорошо», — писали они.

В апреле девушке пришлось избавляться от застрявшей в волосах расчески с помощью плоскогубцев. Блогерша с никнеймом lyssypoo12345 опубликовала видео, в котором рассказала, что хотела повторить популярную в соцсетях прическу, используя для ее создания круглую расческу. При этом она по ошибке купила неподходящий брашинг со слишком частыми зубьями, который в процессе укладки запутался в ее волосах.