Женщина застряла в узком платье и рассмешила пользователей сети

Женщина запечатлела на камеру свои попытки снять облегающий наряд после вечеринки и рассмешила пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Мэнди (Mandy) поделилась роликом, на котором она пытается снять черное узкое платье через голову, находясь в доме одна. На кадрах видно, что вещь застряла в области груди. В попытках от нее избавиться, женщина упала в ванную и ударилась головой. По словам Мэнди, она отправила это видео своему парню, чтобы он вернулся домой с работы и разрезал платье.

«На нем не было молнии, и я видела, как звезды мелькали перед моими глазами», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала больше 17 миллионов просмотров и 3,3 миллиона лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать данную ситуацию в комментариях. «Я почувствовала ее усталость в момент, когда она села», «Я испытала клаустрофобию, наблюдая за этим», «Мне стыдно за то, что я смеюсь», «Я бы тоже запаниковала», «Я ужасно громко рассмеялась, когда она упала», — высказывались они.

В апреле девушке пришлось избавляться от застрявшей в волосах расчески с помощью плоскогубцев. Блогерша с никнеймом lyssypoo12345 опубликовала видео, в котором рассказала, что хотела повторить популярную в соцсетях прическу, используя для ее создания круглую расческу. При этом она по ошибке купила неподходящий брашинг со слишком частыми зубьями, который в процессе укладки запутался в ее волосах.