Тренер айкидо убил катаной родственника после ссоры под Москвой

В Ногинске (Московская область) россиянин в ходе ссоры убил своего родственника катаной, которую хранил дома. Об этом в понедельник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По версии следствия, ссора в одном из частных домов на Пугачевской улице произошла вечером 3 октября между двоюродными братьями. Один из мужчин употреблял алкоголь и шумно себя вел — это и стало причиной конфликта. В какой-то момент его 47-летний родственник взял японский меч, который хранил у себя, и убил им 45-летнего двоюродного брата. Потерпевший скончался на месте.

Погибший ранее бывал в местах лишения свободы, он проживал вместе со своим двоюродным братом в одном доме на правах родственника. Про его брата известно лишь, что он более десяти лет работает тренером айкидо. Задержанный уже дал признательные показания.

На очереди — различные экспертизы и закрепление доказательной базы. На данный момент возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, но преступник не обойдется одной статьей, если эксперты докажут, что катана относится к холодному оружию. Сам тренер утверждает, что она настоящая (боевая).