Военный историк рассказал об испытаниях крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Военный историк Борис Юлин заявил, что на данный момент сложно сказать, является ли испытание гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США. Данные по российской разработке настолько засекречены, что судить об уникальности ее характеристик невозможно. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Северодвинск» успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море.

По данным Минобороны России, стрельба была произведена по условной морской цели. Полет «Циркона» соответствовал заданным параметрам, он поразил условную цель. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели ракетой.

«Эти испытания — пропагандистский шаг, но это не точно»

Разработкой гиперзвуковых крылатых ракет занимаются только четыре страны: США, Россия, Китай и КНДР, сообщил Юлин. «Это сложные и достаточно дорогие технологии. Другое дело, понять, где кончается реальный мир и начинается пропаганда, достаточно сложно», — добавил военный историк. По его словам, до тех пор, пока гиперзвуковые ракеты не будут стоять на вооружении страны, говорить об их реальности почти невозможно.

«У нас часто хвастались образцами оружия, которые на вооружение так и не поступили. Является ли это обычным запланированным испытанием или пропагандистским шагом в ответ на американское испытание, сказать сложно. Недостаточно информации. У нас эта тема закрыта, и слишком часто она становилась способом манипуляции общественным сознанием. Дата испытания показывает, что это, вполне возможно, пропагандистский шаг, но это, как говорится, не точно», — отметил спикер.

Свое мнение Юлин аргументировал событиями 2018 года. Тогда, по его словам, под видом «Циркона» была показана американская ракета Boeing X-51. После этого, как отметил военный историк, доверия к тому, что гиперзвуковая крылатая ракета вообще существует в России, у него нет.

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Он подчеркнул, что разработки гиперзвуковой крылатой ракеты велись в России с 90-х годов. Однако они были приостановлены по договоренности с американцами, заявил Юлин. «Сейчас их восстановили, но с того момента прошло больше 20 лет, мы остались почти на том же месте, может, слегка выросли, а мир на месте не стоит», — заключил военный историк.

В августе сообщалось, что Минобороны в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Тогда же американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.