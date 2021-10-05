Власти Крыма отреагировали на задержание главы горсовета Евпатории

Сергей Аксенов сообщил, что знает о задержании главы горсовета Евпатории Харитоненко

Крымские власти заявили, что знают о задержании председателя Евпаторийского городского совета Олеси Харитоненко. Об этом глава региона Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия. (...) Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет», — отреагировал Аксенов.

Также он добавил, что контроль деятельности чиновников всех уровней будет продолжаться.

Ранее сообщалось о задержании главы Евпатории Романа Тихончука. Его подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве. После обысков в городском совете Евпатории сотрудники полиции задержали председателя Олесю Харитоненко.

