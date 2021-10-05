Главу горсовета Евпатории задержали

После обысков в городском совете Евпатории сотрудники полиции задержали председателя Олесю Харитоненко. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в кабинете задержанной главы горсовета до сих пор работают оперативники. В 15:00 по московскому времени суд изберет Харитоненко меру пресечения.

Ранее сообщалось о задержании главы Евпатории Романа Тихончука. Его подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве.

Интерес к руководству Евпатории возник в ходе расследования уголовного дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, который отвечал за реализацию целевой программы по развитию Крыма. Сообщалось о готовящихся отставках должностных лиц в Евпатории, Феодосии, Саки, Судаке и Армянске.

Кабанова заподозрили в хищении из бюджета путем мошенничества 57 миллионов рублей.