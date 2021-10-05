У взятого в плен россиянина украли 40 миллионов рублей

В Калининграде преступники похитили мужчину и украли с его счетов 40 миллионов рублей

В Калининграде двое преступников под видом полицейских похитили местного жителя и украли у него 40 миллионов рублей. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Калининградской области.

По версии следствия, 27 сентября двое злоумышленников подкараулили на улице 28-летнего мужчину. Они представились полицейскими, силой затолкали жертву в автомобиль, надели ему на голову мешок и увезли в неизвестном направлении.

Последующие двое суток мужчин провел взаперти в неизвестной квартире. Похитители все это время угрозами выпытывали у него пароли от банковских карт и электронных кошельков.

В итоге жертва все же сдалась, и добычей преступников стала сумма около 40 миллионов рублей в разной валюте, в том числе и в криптовалюте.

После этого преступники ввели похищенному неизвестный препарат, он потерял сознание и очнулся уже в лесу. Мужчина добрался до ближайшего населенного пункта и позвонил в полицию.

Через несколько дней сотрудники МВД поймали похитителей, им грозит срок по статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений»). Полицейские успели блокировать некоторые транзакции и вернуть жертве около пяти миллионов рублей.