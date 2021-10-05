Молодой человек принял симптомы смертельной болезни за похмелье и умер

23-летний житель британского графства Мерсисайд Люк Браун принял симптомы смертельно опасной болезни за похмелье и умер через неделю после заражения. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Самочувствие Брауна ухудшилось через неделю после возвращения из отпуска в Испании в 2019 году. Молодой человек посчитал, что причиной этого может быть либо похмелье, либо синусит, который, как он думал, передался ему по наследству от матери. Он решил не обращаться к врачу, а отлежаться и отдохнуть.

Вскоре родители Брауна заметили, что у него начались судороги, и срочно доставили его в больницу. В ходе осмотра выяснилось, что у британца бактериальный менингит. Его ввели в искусственную кому, однако лечение не помогло, и через неделю он скончался. Его органы пожертвовали мужчине и женщине, которым требовалась трансплантация почек и печени.

Родители молодого человека в память о нем основали Фонд имени Люка Брауна: так они надеются повысить осведомленность о менингите и поддержать столкнувшихся с этим заболеванием людей и их родственников. Брауны также планируют купить дом, в котором родственники страдающих менингитом смогут отдыхать и набираться сил для продолжения борьбы с болезнью.

Мать британца призналась, что до сих пор отправляет СМС на номер умершего сына. Они с мужем каждый день навещают его на кладбище, а каждый вторник в 16:54 (время его смерти) приходят на его могилу и играют на гитаре песни его любимых групп.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Баллимина, Северная Ирландия, приняла симптомы аппендицита за похмелье. Анализ удаленного аппендикса показал, что у девушки злокачественная нейроэндокринная опухоль желудочно-кишечного тракта.