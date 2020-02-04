Семья мужчины приняла симптомы смертельно опасного заболевания за похмелье

Житель английской деревни Бофорт, графство Гвент, потерял способность связно говорить на следующий день после семейной вечеринки, а спустя несколько месяцев скончался от осложнений энцефалита. Об этом сообщает издание The Mirror.

62-летний Дэвид Уильямс (David Williams) в апреле 2018 года выпил несколько алкогольных напитков на семейном празднике. На следующий день он начал говорить бессвязно и не мог встать с постели. Его семья приняла симптомы за похмелье, но вскоре стало ясно, что состояние британца гораздо более серьезно, и мужчине требуется госпитализация.

Уильямса доставили в больницу, где врачи диагностировали у него энцефалит — смертельно опасное заболевание, которое требует незамедлительного лечения. Следующие три недели пациент провел в больнице под наблюдением врачей.

Дочь Уильямса Джейд рассказала, что больше всего членов семьи напугала скорость, с которой развивалось заболевание. Накануне госпитализации здоровье ее отца было в полном порядке. После того, как Уильямс заболел, его сознание начало путаться, и он стал забывать даже имена членов семьи.

В январе 2019 года Уильямс скончался. «Это была большая потеря для нас. Они с матерью прожили в браке больше 40 лет. Он был прекрасным отцом, мужем и дедушкой. Соседи любили его, он славился своим остроумием», — рассказала Джейд.

Семья покойного проводит благотворительные мероприятия в поддержку Общества борьбы с энцефалитом, чтобы как можно больше людей узнали о возможных последствиях этой болезни.

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