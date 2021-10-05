Назван срок перехода на электросамолеты

Одна из крупнейших скандинавских авиакомпаний Finnair намерена перевозить пассажиров на электросамолетах. Как рассказал исполнительный директор Finnair Топи Маннер в интервью РБК, в марте 2021 года компания подписала договор с шведским стартапом Heart Aerospace. В рамках соглашения Finnair приобретет до 20 полностью электрических самолетов ES-19 для перевозок на расстояния до 400 километров.

Сейчас Heart Aerospace разрабатывает проект электросамолетов и планирует запустить их в производство в 2026 году. Более экологичный вид воздушного транспорта сможет вместить в себя 19 пассажиров. С помощью новых технологий Finnair планирует достичь нулевых выбросов к 2045 году.

Маннер назвал пандемию основной причиной ускорения сроков перехода на электросамолеты. Он сравнил электрическую авиацию со стремительно развивающейся индустрией электромобилей. «В конце этого десятилетия мы увидим, как электрические самолеты будут перевозить пассажиров на короткие расстояния с продолжительностью полетов час или полтора», — заявил Маннер, добавив, что на более длинные расстояния самолеты будут летать сначала на биотопливе, а затем на водороде. Finnair уже выполняет разовые индивидуальные рейсы на биотопливе с 2011 года, хотя, по словам Маннера, такой вид топлива остается очень дорогим.

Перейти на новых вид транспорта решил и бразильский лоукостер Azul, который намерен приобрести 220 электросамолетов на сумму миллиард долларов. Первые машины поступят в авиапарк Azul в 2025 году. С 2024 года начать пользоваться электросамолетами для перевозок грузов по США планирует и служба экспресс-доставки DHL.

Международная ассоциация воздушного транспорта тоже поставила амбициозную цель по сокращения выбросов, сообщает Bloomberg. Генеральный директор Вилли Уолш заявил, что авиационной отрасли необходимо достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Для этого компаниям нужно ускорить переход на более экологичные виды транспорта. Резолюцию международной ассоциации поддержала компания Deutsche Lufthansa. Обязательства по нулевым выбросам также взяли на себя British Airways, Delta Air Lines и United Airlines.