Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи вырос на 0,6 процента на открытии торгов

Российский фондовый рынок в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 5 октября, открылся ростом основных биржевых индексов. Индекс Мосбиржи вырос до 4136,69 пункта (плюс 0,58 процента), индекс РТС — до 1796,89 пункта (плюс 0,62 процента).

Курс доллара на 10:02 торговался по 72,55 рубля (плюс 0,05 рубля), курс евро — по 84,12 рубля (минус 0,11 рубля).

Нефть марки Brent закрепилась выше 80 долларов за баррель. На 10:04 она стоила 81,52 доллара (плюс 0,32 процента). Нефть марки WTI — 77,7доллара (плюс 0,17 процента).

Акции Facebook по итогам последней сессии упали почти на пять процентов. Распродажа ценных бумаг проходила на фоне сбоев в работе соцсети и принадлежащих ей Instagram и WhatsApp. Глава Facebook Марк Цукерберг потерял около шести миллиардов долларов из-за падения акций.