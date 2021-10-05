Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник, 5 октября, поднялся до 4213,95 пункта и обновил исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен накануне.

Несколькими часами ранее рекорд установил долларовый аналог индекса Мосбиржи — индекс РТС. Его показатели поднялись выше 1800 пунктов впервые за 10 лет.

Рост основных биржевых индексов обеспечило подорожание ценных бумаг компаний из числа «голубых фишек». На 17:00 мск больше всего выросли в цене акции «Татнефти» (плюс 6,02 процента, до 562,4 рубля за штуку), «Роснефти» (плюс 3,4 процента, до 653,2 рубля) и «Сбербанка» (плюс 3,4 процента, до 357,45 рубля). Акции «Роснефти» и «Сбербанка» установили исторические максимумы.

Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 27 июля 2020 года. На 17:18 он торговался по 83,97 рубля (минус 0,27 рубля). Курс доллара сохранил свои позиции к российской валюте — 72,49 рубля (плюс 0,002 рубля).