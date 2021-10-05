Военный нарастил ногти и провел мастер-класс по самообороне для женщин

Бывший военный и ветеран морского флота США нарастил ногти и провел мастер-класс по самообороне для женщин. Соответствующие видео появились в его TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Робин (Robin) на своем примере продемонстрировал, как женщинам правильно наносить удар противнику, чтобы не повредить длинные ногти. Так, мужчина объяснил, что не стоит сжимать руку в кулак, поскольку такое положение может быть неэффективным из-за ногтей. Вместо этого он порекомендовал бить нижней стороной ладони, держа кисть в прямом положении. Также Робин показал, что можно слегка согнуть пальцы и бить боковой стороной руки.

В другом видео мужчина заснял себя, надев наручники и попытавшись выбраться из них с длинными ногтями. Он взял в руки шпильку и начал взламывать замок. На финальных кадрах Робину удалось открыть наручники, однако он отметил, что ногти значительно усложнили его задачу.

Ранее в октябре девушка придумала способ отомстить парню за его насмешки над ее длинными ногтями. Пользовательница решила устроить испытание своему парню, в рамках которого ему нужно было провести сутки с наращенными ногтями, при этом не жалуясь на неудобства. Сначала героиня материала показала, как мужчине сделали маникюр в черно-оранжевых цветах, после чего она продемонстрировала, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в течение дня.