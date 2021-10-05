Противники вакцинации напали на медсестер в Гватемале

BBC News: в Гватемале более 500 противников вакцинации от COVID-19 напали на медсестер

В Гватемале более 500 противников вакцинации от COVID-19 напали на медсестер и уничтожили десятки доз препаратов от вируса. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, граждане заблокировали дорогу и разгромили несколько автомобилей на севере провинции Альта-Верапас. По информации гватемальского Минздрава, сотрудники больниц подверглись словесным и физическим атакам со стороны противников прививок. Возмущенные люди препятствовали их работе и не давали делать прививки населению на протяжении нескольких часов.

Отмечается, что злоумышленники уничтожили несколько холодильников, в которых хранилась вакцина. По предположениям местных властей, общественное недовольство спровоцировало возникновение тяжелых побочных эффектов после прививки у одного из жителей.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали четырех мужчин, которых обвинили в подготовке атак на центры вакцинации и склады препаратов от коронавируса. Предполагается, что они составили карту мест производства, хранения и распространения вакцин от COVID-19 в Европе, чтобы впоследствии уничтожить их.