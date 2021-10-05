Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет «Интерфакс».

В ходе переговоров был подтвержден «взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», уточнили в пресс-службе. Кроме того, президент России тепло поздравил своего коллегу с 69-летием.

Ранее сообщалось, что Таджикистан провел военный парад в городе Хорог на границе с Афганистаном. На параде выступил президент Эмомали Рахмон, который поздравил военнослужащих с 30-летием независимости республики, а также отметил, что за эти годы вооруженные силы превратились в «надежную, мощную и организованную структуру».