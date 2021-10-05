Стилист «Бриджертонов» умер в 53 года после заражения коронавирусом

Британский стилист Марк Пилчер умер в 53 года после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Variety со ссылкой на агента Кертиса Брауна.

Отмечается, что художник по макияжу и прическам, работавший над сериалами «Бриджертоны» и «Аббатство Даунтон, был вакцинирован. Три недели назад он получил премию «Эмми» в Лос-Анджелесе, и перед поездкой в США сдал тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. После возвращения в Великобританию он заболел, на прошедших выходных его состояние резко ухудшилось. Пилчер скончался в воскресенье, 3 октября.

«Марк был так увлечен своей работой и был невероятно талантлив. Не прошло и месяца, как он получил свою первую премию "Эмми". Это трагедия, что он ушел в таком молодом возрасте, когда ему еще так много нужно было сделать. Используйте это как напоминание о том, что COVID-19 по-прежнему представляет собой реальную опасность. Сделайте прививку и носите маску, чтобы защитить себя и окружающих», — прокомментировала случившееся актриса Никола Кофлан.

В 2018 году Марк Пилчер был номинирован на «Оскар» за картину «Две королевы». Среди других работ стилиста — «Суфражистка», «Мрачные тени», «Красавица и чудовище».