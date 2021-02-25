Один из создателей мультфильмов о Винни-Пухе умер после заражения коронавирусом

Умер один из создателей советских мультфильмов о Винни-Пухе, художник-постановщик анимационных фильмов Владимир Зуйков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

«Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова», — сказал Капков. Он также назвал Зуйкова одним из последних выдающихся художников советской анимации. Причиной смерти стали последствия перенесенной им коронавирусной инфекции.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году он стал художником-постановщиком на студии «Союзмультфильм». Среди наиболее известных работ Зуйкова — мультфильмы трилогии про Винни-Пуха. В общей сложности он принял участие в создании более 30 анимационных фильмов, таких как «Фильм, фильм, фильм», «Халиф-аист», «Икар и мудрецы». Зуйков также иллюстрировал детские книги и преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино. Ему было 86 лет.