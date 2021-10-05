Огромная акула-людоед набросилась на серфингиста и вцепилась ему в ногу

У берегов США на катавшегося по волнам серфингиста набросилась большая белая акула, также известная как акула-людоед, и нанесла ему серьезные увечья. Об этом сообщает KPIX-TV.

В воскресенье, 3 октября, группа серферов у побережья парка Salmon Creek State Park в штате Калифорния плыла в море, чтобы поймать высокие волны. «Набежала волна, и на мгновенье он (пострадавший — прим. «Ленты.ру») скрылся из виду, а когда волна прошла, я увидел у него за спиной акулий плавник», — рассказал один из свидетелей происшествия.

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Огромная хищная рыба атаковала мужчину и вцепилась ему в ногу. Серфер самостоятельно добрался до берега, однако повреждения оказались очень тяжелыми. «Он буквально выполз из воды на песок. Мы наложили ему жгут с помощью подручных средств», — сказал очевидец, оказывавший мужчине первую помощь.

Он также рассказал, что атака явно не была внезапной. Мужчина уверен, что акула некоторое время преследовала серфингиста. Подоспевшие на место происшествия спасатели доставили пострадавшего в больницу. Врачи сообщают, что их пациент «тяжело ранен».

Нападения белых акул в этой части Калифорнии происходят достаточно редко. Предыдущая атака в водах Salmon Creek State Park была зафиксирована в 2019 году. Большие белые акулы вырастают до пяти метров в длину и могут весить до двух тонн. Они обитают в прибрежных зонах и считаются опаснейшим для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула растерзала мужчину на глазах у многочисленных свидетелей. Они смогли отогнать хищника и доставить пострадавшего на берег.