Акула набросилась на мужчину и растерзала его на глазах у посетителей пляжа

В Австралии акула растерзала купальщика на популярном у серферов пляже. Об этом сообщает The Press Stories.

Молодой мужчина купался на пляже Эмералд-Бич недалеко от города Кофс-Харбор, штат Новый Южный Уэльс, когда на него набросилась хищная рыба. Нападение произошло на глазах у многочисленных посетителей пляжа около 11 часов утра, в субботу, 18 сентября.

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Как рассказал представитель местных властей, ставшие свидетелями атаки серферы проявили «невероятное мужество», отогнав акулу и доставив пострадавшего на берег. Они вместе со спасателями попытались оказать мужчине первую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики рассказали, что мужчина «получил травму руки, и, несмотря на усилия очевидцев, спасателей и экстренных служб, его не удалось спасти». Какая именно акула напала на погибшего, не сообщается.

Сейчас акватория пляжа Эмералд-Бич полностью закрыта для посетителей. По данным государственного агентства по охране дикой природы Taronga Conservation Society, это уже второе нападение акулы со смертельным исходом в Австралии за 2021 год. В 2020-м было зафиксировано 26 нападений акул на купальщиков и два смертельных случая.

Ранее сообщалось, что недалеко от австралийского города Перт огромная белая акула набросилась на подводного охотника и отобрала у него улов и гарпун. Мужчина совершал свое первое самостоятельное погружение.