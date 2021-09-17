Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео

В американском штате Флорида акула набросилась на занимавшегося серфингом подростка, покусала его и попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

16-летний Дойл Нильсон катался на доске у пляжа города Нью-Смирна-Бич, когда почувствовал сильный удар в руку. «Было такое ощущение, что какой-то серфингист на полном ходу влетел в меня», — поделился впечатлениями Нильсен.

Материалы по теме «Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки «Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет

Подросток понял, что его укусила акула, только когда к нему подплыли друзья, видевшие нападение, и сообщили об этом. После того как Нильсен добрался до берега, он увидел рану на руке. Помощь юноше оказали на месте — спасатели пляжа наложили ему девять швов.

Сообщается, что акула была около двух метров в длину. Видео с нападением случайно заснял местный житель Сэм Скрибнер, который пришел поснимать океанские волны. «Не хочу слишком уж демонизировать акул, но в Нью-Смирна-Бич такое случается часто», — сказал он.

По данным местных властей, в округе Волуша, где произошло нападение, обычно акулы атакуют людей девять раз в год, однако в 2021 году это был уже десятый инцидент. Более того, вероятность подвергнуться нападению акулы в Нью-Смирна-Бич в десять раз выше, чем в любой другой точке мира, однако серьезные травмы купальщики получают очень редко.

Ранее сообщалось, что в Австралии огромная белая акула отобрала у подводного охотника улов и гарпун. Мужчина впервые отправился в самостоятельное погружение, и через несколько минут столкнулся лицом к лицу с хищной рыбой.