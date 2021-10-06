Планетоход из Китая провел 1000 дней на Луне

Space.com: китайский ровер Yutu 2 провел более 1000 суток на Луне

Планетоход Yutu 2 китайской миссии Chang'e 4 провел на Луне более 1000 дней, пишет Space.com.

В публикации отмечается, что спускаемый аппарат с ровером, который работает до сих пор, прилунился 3 января 2019 года.

29 сентября 2021 года прошло ровно 1000 суток с момента, когда планетоход оказался на естественном спутнике Земли, пройдя по поверхности Луны более 839 метров.

Издание напоминает, что Yutu 2 побил рекорд советского ровера «Луноход-1», проработавшего на естественном спутнике Земли 321 день.

3 января 2019 года китайский 140-килограммовый луноход миссии Chang'e 4 совершил первую в мире мягкую посадку на обратную сторону Луны (в бассейне Южный полюс — Эйткен).