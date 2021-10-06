В порту Рио-де-Жанейро изъяли пять тонн кокаина

Федеральная полиция Бразилии изъяла около пяти тонн кокаина в контейнерах в порту центрального района Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Extra Globo.

По информации издания, наркотик был спрятан внутри ящиков для порошкового мыла. Судно, на котором обнаружили запрещенное вещество, следовало в Испанию через Мозамбик.

Отмечается, что незадолго до отправления судна сотрудников полиции предупредили о перевозке кокаина телефонным звонком. Источник бразильских правоохранительных органов не разглашается. Изъятая партия является крупнейшей в истории города.

Ранее сообщалось, что в руинах исторического замка в Эйршире в Шотландии нашли несколько сотен килограммов кокаина. Наркоторговца, предположительно причастного к сокрытию партии запрещенного вещества, задержали. Кокаин обнаружил один из местных жителей во время уборки мусора на территории замка.