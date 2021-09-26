Мексиканские солдаты с наркотиками вторглись в США

Служба пограничного контроля в США задержала группу из 14 мексиканских военнослужащих, случайно вторгшихся на территорию страны, сообщает издание Mercury News. Солдаты по ошибке пересекли границу утром 25 сентября возле моста, соединяющего мексиканский Сьюдад-Хуарес и американский Эль-Пасо.

Оказалось, что военнослужащие поехали в двух военных машинах неверным маршрутом и не осознавали, что покинули территорию своей страны. Их задержали на несколько часов, после чего они вернулись назад в Мексику, когда за ними приехали офицеры мексиканской армии.

Кроме того, таможенники обнаружили у одного из задержанных небольшое количество марихуаны для «личного пользования». Сообщается, что военнослужащий, у которого были найдены наркотики, понес наказание.

Ранее стало известно, что в администрации президента США Джо Байдена решили возобновить строительство защитных сооружений на границе с Мексикой. Речь идет не о продолжении строительства стены и ее расширении, остановленных в феврале, а о ремонте дамбы для защиты от наводнения, однако на ней будут в том числе установлены защитные барьеры.