Мексиканские наркокартели вооружились беспилотниками со взрывчаткой

Картели наркоторговцев Мексики в последние месяцы взяли на вооружение новый способ атаковать своих врагов — они стали использовать беспилотные летательные аппараты, нагруженные взрывчаткой. Внимание на это 28 августа обратило издание The Drive.

Сообщается, что отряды народной самообороны обнаружили больше двух десятков дронов со взрывчаткой в машине членов одного из картелей — профессиональных убийц, которых в Латинской Америке называют словом «сикарио». Взрывные устройства, начиненные железными шариками в качестве поражающих элементов, были прикреплены к квадрокоптерам клейкой лентой.

По данным издания, преступники, которым принадлежали эти устройства, работают на так называемый картель нового поколения Халиско: это одна из самых быстрорастущих криминальных группировок страны. Ее члены отвечают примерно за треть всех наркотиков, транспортируемых из Мексики в США. Бойцы картеля располагают различными видами тяжелого вооружения: так, ранее в этом году сообщалось, что для своих операций они используют в том числе военную бронемашину.

Издание отмечает, что беспилотники со взрывчаткой становятся все более популярным оружием у неправительственных военизированных групп. В августе прошлого года именно с помощью них пытались убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.