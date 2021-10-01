Посол России при ООН назвал Афганистан «наркогосударством»

Посол России при ООН заявил, что за 20 лет Афганистан превратился в «наркогосударство»

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Афганистан вскоре станет лидером в производстве наркотического вещества метамфетамина. Его слова передает ТАСС.

«За 20 лет пребывания контингента государств — членов НАТО страна превратилась в наркогосударство. Тревожным сигналом для нас является и тот факт, что Афганистан скоро станет мировым лидером по незаконному производству и потреблению метамфетамина вслед за опиатами», — заявил дипломат.

Кузьмин также призвал наращивать усилия по укреплению антинаркотического потенциала Афганистана и соседних с ним стран, указав на значительные усилия России по подготовке иностранных наркополицейских.

Ранее «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) попросил Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика. Как передавало РИА Новости, новые афганские власти стремятся прекратить контрабанду наркотиков и рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе, поскольку мир и стабильность в регионе также и в интересах России.