Лидеру белорусских правозащитников предъявили обвинение в уклонении от налогов

Следственный комитет (СК) Белоруссии обвинил главу белорусского правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого в уклонении от уплаты налогов. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Весна: Политзаключенные Беларуси».

Беляцкий был задержан силовиками 14 июля после массовых обысков у сторонников оппозиции, а позже арестован и помещен в СИЗО. Правозащитники узнали об инкриминируемом ему преступлении лишь 6 октября на заседании Минского городского суда о продлении срока содержания под стражей.

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«Из расписания суда стало достоверно известно, что Алесю Беляцкому предъявили обвинение только по одной статье Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов)», — говорится в сообщении. Отмечается, что информация об этом ранее была неизвестна из-за подписки о неразглашении взятой у адвоката обвиняемого.

По версии следствия, Беляцкий вместе со своими соратниками продолжали руководить «Весной» после ее ликвидации в 2003 году, однако не зарегистрировали организацию как налогоплательщика и сокрыли от властей как минимум 113 428 белорусских рублей (около 3,2 миллиона российских рублей). По этой статье УК правозащитнику может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее белорусские политзаключенные исправительных колоний №17 и №15 пожаловались на сильный холод в камерах из-за отсутствия отопления. Они указали, что осенью температура воздуха в тюрьмах опускается ночью почти до нуля градусов и пожаловались на бездействие администрации.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против представителей оппозиции, журналистов и правозащитников. Многие из них, как и рядовые участники демонстраций, были отправлены в СИЗО, несколько десятков человек получили реальные сроки за свою деятельность.